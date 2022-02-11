РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Камилы Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ответило на вопросы о задержке проверки допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Валиева была временно отстранена от участия в Олимпийских играх — 2022 из-за найденного запрещенного препарата в ее допинг-тесте. В ходе слушания решение было обжаловано, фигуристка вернулась к тренировкам.

Представители РУСАДА объяснили, из-за чего проверка допинг-пробы Камилы Валиевой так сильно задержалась. Они связали это со вспышкой заболеваний персонала стокгольмской лаборатории коронавирусной инфекцией.

Сотрудники агентства также отметили, что РУСАДА начало расследование по данному делу в отношении персонала фигуристки, так как та не является совершеннолетней.