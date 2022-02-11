Минсельхоз РФ займется решением вопроса об использовании навоза в качестве удобрения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минсельхоз РФ решить проблему накопленного предприятиями навоза, который подошел бы для использования в качестве удобрения.

Матвиенко уточнила, что вследствие противоречий в законодательстве сельскохозяйственные компании и перерабатывающие заводы получают штрафы за наличие отходов жизнедеятельности животных.

«Ко мне обратились 10-15 губернаторов с тем, что перерабатывающие предприятия находятся из-за штрафов на грани закрытия», — обратилась Матвиенко к замглавы Минсельхоза Ивану Лебедеву.

Он ответил, что ведомство в курсе этой ситуации и готовит положительное заключение на предложенный сенаторами проект закона о регулировании использования навоза.

Спикер Совфеда также поручила Минприроды поддержать Минсельхоз в этом вопросе и в течение недели пройти все согласования. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что министерства справятся со своей задачей и урегулируют данный вопрос.