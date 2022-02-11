Врачи диагностировали у госпитализированного Геннадия Юхтина вирусную пневмонию

Народный артист России Геннадий Юхтин находится в больнице, где его состояние оценивается как тяжелое. Врачи диагностировали у звездного пациента вирусную пневмонию.

Информация о госпитализации звезды фильма «Весна на Заречной улице» стала достоянием общественности 11 февраля, однако госпитализировали артиста за четыре дня до этого — 7 февраля. Болеет же актер с 27 января.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, Юхтин ослаб на фоне болезни. У него наблюдается отдышка. Сделанный 10 февраля ПЦР-тест подтвердил заражение звезды коронавирусной инфекцией. Пациент утратил способность разговаривать. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь.