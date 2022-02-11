Депутат Вассерман предложил Трасс поговорить с Шойгу о территориальной целостности России

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман высмеял главу британского МИД Лиз Трасс, которая оконфузилась во время визита в Россию.

Ранее Трасс посетила Москву, где встретилась с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе общения она заявила, что Лондон никогда не признает суверенитет России над Воронежем и Ростовом. Эта ошибка стоила Трасс репутации, ведь после такой выходки британского дипломата засмеяли. До этого она также отличилась незнанием истории, рассказав о «нашествии монголов и татар» на Украину.

Вассерман порекомендовал Трасс не только подтянуть знания, но и стать профессионалом своего дела, чтобы достойно исполнять служебные обязанности. Если министр все же специально сделала такое заявление, то ей нужно общаться не с Лавровым, а с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, сказал депутат.

«Если знакома, но таким образом угрожает, – я думаю, что ей тогда надо беседовать не с Сергеем Викторовичем, а с Сергеем Кужугетовичем», — иронично ответил на конфуз Вассерман.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не преувеличивать проблему оговорок, которые допускают мировые лидеры и дипломаты. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что оговорки бывают и у Владимира Путина, передает телеканал «360».