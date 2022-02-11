Матвиенко: ситуация с допинг-пробами Валиевой выглядит сомнительно

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию, связанную с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой на ОИ-2022.

Валентина Матвиенко заявила, что скандальная история с допинг-пробой 15-летней Камилы Валиевой не дает повод усомниться в ее чистоте. Она отметила, что инцидент вызвал огромное количество вопросов.

«Камила Валиева неоднократно сдавала тесты и до, и после 25 декабря. И на чемпионатах мира и Европы в январе, и на Олимпиаде. Все они отрицательные и не дают никаких поводов усомниться в ее чистоте, это факт. Поэтому ситуация выглядит по меньшей мере сомнительно и вызывает вопросы», — сказала политик журналистам.

Ранее российская спортсменка завоевала золото в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Позже торжественная церемония награждения фигуристов была перенесена из-за сомнительного допинг-теста Валиевой.