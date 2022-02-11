Медведев предупредил об опасности появления этнических анклавов в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в стране наблюдается проблема образования этнических анклавов.

По его словам, этнические анклавы в России образовываются в местах компактного проживания мигрантов. Он отметил, что такие поселения могут спровоцировать развитие преступности.

«Это мировая проблема, и у нас она тоже присутствует в полном объеме», — сказал Медведев на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в России.

Он призвал сконцентрироваться на теме миграции. Кроме того, этот вопрос вызывает напряжение и резонанс в обществе. Местные жители часто с осторожностью и враждебностью относятся к приезжим, добавил Медведев.