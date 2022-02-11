«Надо посочувствовать». Вассерман поставил диагноз частым оговоркам президента Байдена

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон забыл дату основания НАТО на пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, передает немецкий телеканал N-TV. Курьез произошел во время вступительной речи главы британского правительства, которую он начал со слов о том, что «блок был основан более 75 лет назад». Однако в этом году Организации Североатлантического договора исполнится только 73.

Журналисты немецкого СМИ назвали этот инцидент личным «позором» Джонсона, который буквально три года назад принимал в Лондоне саммит НАТО, посвященных 70-летию со дня основания. К тому же Великобритания была одной из первых стран на ряду с США и Францией, получивших членство в Альянсе.

Депутат Госдумы, известный интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман не увидел ничего особенного в оплошности британского премьера. Во-первых, не всем высокопоставленным чиновникам необходимо знать подробности биографии НАТО, заявил собеседник «Политики Сегодня» (однако сам с ходу назвал год основания Альянса — 1949-ый). Но это не отменяет «известного всем» факта, что Джонсон — человек «рассеянный», закончил мысль эксперт.

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Например, в 2016 году будучи еще министром иностранных дел Великобритании политик, выступая на съезде Консервативной партии, назвал Африку страной. И если это, по словам Вассермана, очевидная оговорка, то в отсутствии элементарных знаний географии у нынешней главы МИД Элизабет Трасс сомнений уже не возникает. Впервые она оконфузилась в начале февраля во время интервью телеканалу «Би-би-си».

Министр говорила о российской угрозе и помощи Лондона союзникам в Восточной Европе. Вот только маршрут к Прибалтике она проложила почему-то через Черное море. Тогда ее высмеяла представитель российского МИД Мария Захарова.

Еще один случай произошел накануне на переговорах Трасс с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. Гостья из Лондона отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Как позже объяснили в британском посольстве, она подумала, что речь идет об Украине.

«Она не карьерный дипломат, а сугубо политический назначенец. Поэтому элементарным образом не обучена многому из того, что для дипломата совершенно необходимо. Зато у нее есть в изрядном количестве то, что сформировалось у англосаксов еще в эпоху колониального владычества: мы не обязаны ни под кого подстраиваться, все должны подстраиваться под нас», – сказал депутат ГД.

Global Look Press / Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.COM

Куда более серьезную проблему, по мнению Вассермана, представляет президент США Джозеф Байден. Вот чьей «забывчивостью» уже мало кого удивишь. Он уже путал Ирак и Иран, называл российского лидера Владимира Путина «Клутиным». А на дня на пресс-конференции по итогам саммита с канцлером ФРГ Олафом Шольцем оговорился, заявив, что Германия якобы планирует вторгнуться на Украину ( имелась в виду Россия).

После Байден дал интервью телеканалу NBC. Пытаясь объяснить, почему США приняли решение о выводе войск из Афганистана, он назвал эту страну сначала Украиной, а после Ираком.

«У Байдена вполне очевидная болезнь Альцгеймера — одна из тяжелейших форм старческого слабоумия. Хотя ему еще хватает опыта и тонизирующих препаратов, чтобы вести себя в основном разумно, это тот случай, когда ему надо просто посочувствовать», – подвел черту интеллектуал.

Постоянные оговорки западных лидеров Вассерман объяснил просто — заврались. По его словам, когда ради достижения собственных целей политикам то и дело требуется говорить «нечто противоречащее очевидным и бесспорным фактам», многие другие истины рано или поздно тоже начинают забываться.