Экс-депутат Госдумы Лысаков: Зюганов может находиться в больнице с коронавирусом

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, возможно, оказался в больнице с COVID-19. Об этом заявил бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Недавно медики также госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В Сети появлялись слухи, что политик никого не узнает. Однако позже в ЛДПР их опровергли. Экс-депутат Лысаков заявил, что в больнице, возможно, оказался и Зюганов.

«Эта информация требует дальнейшего подтверждения, но по данным моего источника, в ЦКБ госпитализирован еще один лидер фракции, в данном случае, КПРФ — Геннадий Андреевич Зюганов. В тот же корпус, где лежит В. Жириновский», — написал он в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.