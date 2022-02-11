Экстрасенс Ури Геллер предложил остановить конфликт на Украине «потиранием серпа»

Чтобы остановить надвигающуюся Третью мировую войну, надо трижды пощекотать серп. С таким требованием обратился к человечеству известный экстрасенс и сгибатель ложек Ури Геллер, передает Daily Star.

По его мнению, число 11 является мистически мощным и духовным. Эзотерик считает, чем больше людей 11 февраля в 11:11 утра будут тереть «российский символ», тем вероятнее это заставит президента РФ Владимира Путина «отказаться от плана тотальной войны» с Украиной и всем миром.

«Представьте, как ситуация в Украине испаряется и угасает. Для этого мы должны бомбардировать разум Путина, чтобы он успокоился и отступил», — предположил экстрасенс.

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Кроме того, Геллер уточнил, что всегда использует свои экстрасенсорные способности только после просьбы официальных органов. Он рассказал, что за его услугами обращались американские власти во время подписания договора с СССР о сокращении ядерного вооружения в Женеве. Также экстрасенс утверждает, что использовал свои навыки телепатии во время Холодной войны по заданию ЦРУ.

Ранее стало известно, что болгарская провидица Ванга предсказывала тотальную войну на уничтожение, которая произойдет до 2025 года. Уцелевшие государства будут принимать огромные толпы беженцев, а некоторые страны придется буквально восстанавливать из руин. Однако ясновидящая не назвала точную дату мирового конфликта.