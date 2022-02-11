Малышева заявила, что многократная ревакцинация могла ухудшить иммунитет Жириновского

Известная телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что госпитализация заразившегося коронавирусом лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского может быть связана с частой ревакцинацией.

По словам медика, многократно ревакцинируясь от коронавируса, Жириновский мог ухудшить свою иммунную систему. Таким образом, организм политика не смог распознать опасный вирус.

«Если то, что написали про Владимира Жириновского, правда, и он действительно восемь раз сделал себе разные прививки, то он фактически обучил свою иммунную систему не видеть вирус. И вирус, даже самый слабый, приобрел огромную разрушительную силу», — сообщила Малышева на своей странице в социальной сети Instagram.

Она объяснила, что после процедуры в организме образуются T-лимфоциты. Именно они управляют иммунитетом и стимулируют B-лимфоциты вырабатывать антитела. Если T-лимфоциты утратили эту способность, то вирусу ничего не помешает распространяться по организму и разрушать его.