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МИД России не смог принять коллективный ответ Запада по сферам безопасности

Политика
МИД России не смог принять коллективный ответ Запада по сферам безопасности

Министерство иностранных дел России не согласилось с реакцией западных стран на предложения РФ по гарантиям безопасности. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Россия не согласится с главенствующей позицией Евросоюза и НАТО в сфере евроатлантической безопасности. Государство также немерено добиваться выполнения уже достигнутых соглашений, подчеркнула дипломат.

Она заметила, что РФ не примет коллективный ответ ЕС и Североатлантического альянса на письмо главы МИД Сергея Лаврова, в которых он рассуждал на тему принципов неделимости безопасности. Москва ожидает отдельной реакции от каждого, кому адресовано обращение министра, добавила Захарова.

Ранее Сергей Лавров подчеркивал, что на Западе забывают о принципе неделимости безопасности. Он также сообщал, что Россия намерена настаивать на честном диалоге со своими оппонентами.

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