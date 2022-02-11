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Валерий Тодоровский перестал выходить на связь после смерти своей супруги Евгении Брик

Общество
Валерий Тодоровский перестал выходить на связь после смерти своей супруги Евгении Брик

Близкие друзья и коллеги не могут связаться с режиссером Валерием Тодоровским после смерти его жены актрисы Евгении Брик.

О смерти Евгении Брик стало известно 10 февраля. После этого друзья и коллеги Тодоровского не могут с ним связаться, чтобы узнать о дате проведения церемонии похорон и просто выразить соболезнования. На данный момент известно, что он находиться в Лос-Анджелесе, где и скончалась его супруга.

До этого режиссер заканчивал работу над фильмом «Надвое» с актерами Александром Петровым и Данилой Козловским в главных ролях. Съемки картины завершились в России летом, пишет «Московский комсомолец».

Ранее стало известно, что 40-летняя звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» долгое время боролась с онкологическим заболеванием, но ее родственники до последнего скрывали этот факт.

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