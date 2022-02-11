Профессор Межевич обозначил выгоду для Киева при затягивании нормандского процесса

Киев рассчитывает на неудачный исход встречи участников «нормандского формата». С таким заявлением выступил сотрудник Института Европы РАН, профессор Николай Межевич, раскрыв план украинской власти по затягиванию процесса урегулирования ситуации в Донбассе.

В рамках эфира медиацентра «Патриот» эксперт прокомментировал прошедшие переговоры лидеров «четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе. Некоторые СМИ отмечали, что провал этой встречи стал своеобразной «победой» для Украины.

«Я бы не стал называть эти переговоры победой Украины, я бы вообще сформулировал несколько иначе. Никакой Украины в реальном измерении за столом не было, это победа линии коллективного Запада, который в данном случае действительно выступил как коллектив, единым фронтом. Если вы меня спросите, а в чем была линия коллективного Запада, почему она так успешно была транслирована, как приказ для Киева, то ответ будет следующий — затянуть, опять, еще раз затянуть этот процесс (реализации минских договоренностей. — Прим. ред.)», — сказал Межевич.

Профессор добавил, что украинской стороне выгодно затягивание переговоров по Донбассу, поскольку любые резкие движения по этому вопросу могут пошатнуть действующую киевскую власть.

Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее заявил, что переговоры советников в «нормандском формате», которые прошли в Берлине, не привели к ощутимым результатам, передает телеканал «360».