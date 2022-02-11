Однажды в Касимове. Рязанцы «разбудили» чиновников обращением к Тарантино

10 февраля жители города Касимов Рязанской области обратились к американскому режиссеру Квентину Тарантино с просьбой помочь в реконструкции «Дома Пастернака», практически уничтоженного бездействием местных властей.

Обращение возымело магический эффект: на следующий день администрация Касимова заявила, что собирается реставрировать культурное наследие, наполовину сгоревшее из-за костров, разжигаемых там бездомными зимой.

Обратиться к автору заокеанских кинолент активистов вынудило равнодушие чиновников, отказывающихся сделать из разваленного дома музей имени Бориса Пастернака. Там проживал дядя писателя — врач Иосиф Кауфман, который мог быть прообразом главного героя знаменитого романа Юрия Андреевича Живаго. За это произведение Пастернак получил Нобелевскую премию в 1958 году.

«Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе. Мы знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Мы видели фотографии, на которых вы посещали его могилу. <…> Нам стыдно обращаться за помощью к вам, американскому режиссеру. Но местные власти не оставили нам выбора», — заявили жители Касимова.

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По словам авторов, все обращения в вышестоящие инстанции оказались безрезультатными: чиновники «разводят руками и говорят, что нет средств на реконструкцию».

«Мистер Тарантино, вы видите в каком плачевном состоянии находится дом. <…> Мы обращаемся к вам, потому что вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник», — заявили местные жители.

Увы, режиссер на просьбу россиян не ответил — социальными сетями он не пользуется. Впрочем, обращение ставило перед собой явно другие цели: за счет громкого имени привлечь внимание администрации Касимова к давней проблеме, о которой федеральные СМИ писали еще в 2018 году.

60 лет назад Борис Пастернак удостоен Нобелевской премии за роман "Доктор Живаго".

Это дом в Касимове, где в 1920-м у своего дяди Иосифа Кауфмана жил Пастернак. Считается, что Касимов стал прообразом города Юрятина, а дядя Иосиф - Юрия Андреевича Живаго. https://t.co/AASsrroSc2 pic.twitter.com/dVig6WW53E — Журнал "Родина" (@HistoryRodina) October 23, 2018

Лишь после перформанса «в стиле Тарантино» на ситуацию обратили внимание звезды и эксперты: журналистка Ксения Собчак не без нецензурной брани назвала происходящее «позором», а судьбой «Дома Пастернака» озаботились даже московские урбанисты.

Нет согласия собственников

Несмотря на ажиотаж четырехлетней давности, вопрос актуализировался, кажется, только сейчас. В городской администрации заявили, что в «Доме Пастернака» остается еще одна нерасселенная квартира, которая находится в долевой собственности. Согласия между владельцами по поводу расселения нет, а потому спор решается в суде. Очередное заседание назначено на 28 февраля.

Журналисты ИД «Пресса» сообщили, что пожар в доме произошел в апреле 2017 года — после этого здание признали аварийным и начали расселять. После расселения помещение станет нежилым, а на его реставрацию объявят тендер. Сносить объект культурного наследия не собираются, заверили в администрации.

«В случае решения суда в пользу администрации, мы примем дом в муниципальную собственность. К сожалению, до этого момента у администрации нет юридических прав для его реставрации и использования», — цитирует рязанский портал Ya62.ru замглавы администрации Касимова по социальным вопросам Татьяну Соловьеву.

Рассматривается и вариант сдачи дома в аренду на льготных условиях: один рубль за квадратный метр на 49 лет. В таком случае инвестор будет обязан восстановить здание за свой счет.

Казус Меркель

Обращения российских граждан к широко известным иностранцам по муниципальным вопросам рискует оформиться в отдельный жанр. Так, летом прошлого года жители деревни Верхний Карбуш в Омской области попросили экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель помочь отремонтировать разбитую дорогу.

В отличие от Тарантино и российских коллег, германские чиновники быстро ответили на просьбу омичей. В канцелярии посочувствовали, но заверили, что вмешательство в деятельность местных органов власти других государств «не входит в задачи канцлера ФРГ».

Как и в случае с «Домом Пастернака», ответ немецких бюрократов помог «расшевелить» российских. Депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова заявляла, что чиновники, «получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу». Подробнее — в нашей статье.