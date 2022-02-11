Российские хоккеисты досрочно вышли в четвертьфинал Олимпиады

Мужская сборная России по хоккею обеспечила себе выход в четвертьфинал олимпийского турнира.

Соперники российской команды по группе не смогут догнать сборную Россию. Это стало известно после того, как основное время матча команд Чехии и Швейцарии завершилось в ничью. Чехи одержали победу по буллитам. 11 февраля подопечные Алексея Жамнова обыргали команду Дании со счетом 2:0.

Россия в группе B занимает первое место с шестью очками. Далее следует Дания, у которой три очка. Чехи расположились на третьем месте с двумя очками. Последнее место в группе занимает команда Швейцарии, набравшая одно очко.