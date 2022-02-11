Предсказание Матроны Московской о судьбе России и Украины взбудоражило Сеть

Известная российская провидица Матрона Московская после смерти прославилась предсказаниями о будущем России. В том числе известны ее высказывания о том, что ждет страну в 2022 году.

Православную святую называли "русской Вангой", она предсказала, что в новом году у России будет большое число внешних и внутренних врагов.

«Москве придется побороться с внешними и внутренними атаками, которые она героически выдержит и одержит победу», — так сообщалось в пророчествах.

Кроме того, она сообщала что народы нашей страны объединятся и тогда государству следует не смотреть на Запад. Ведь главная сила находится на Востоке, по словам из пророчества.

В своих предсказаниях Матрона говорила о предательстве США, кризисе в Германии и наступлении мира между Украиной и Россией в тот момент, когда в Киеве власти признают Крым российским.

Ранее пророчества о России и других странах нашли у известных провидцев болгарской Ванги и пророка Нострадамуса.