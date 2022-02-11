Политолог Сосновский указал на фатальную ошибку Шольца перед встречей с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил фатальную ошибку, решив поехать в Киев 14 февраля перед визитом в Москву. К такому выводу пришел немецкий политолог Александр Сосновский.

Немецкий политик намерен посетить Украину для проведения переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским. После этого он должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 15 февраля.

«Фатальный просчет Олафа Шольца! Перед визитом в Москву он собирается 14.02 в Киев для встречи с Зеленским. Ничего он там не решит, а вот атмосферу встречи с президентом России отравит», — написал Сосновский в Telegram-канале.

Подписчики политолога солидарны с мнением эксперта. По их мнению, визит канцлера Германии на Украину может негативно отразиться на переговорах с Путиным.

«Да, странная у него логика. Путин будет смотреть на него, как на отравленного», — написал Алексей Поспелов.

Пользователи Сети отметили, что к этому решению могли приложить руку и США, в частности американский президент Джо Байден.

«От Байдена получил ЦУ, сначала заехать в Киев, а потом к русским», — считает юзер Natali Miller. «Вроде серьезный политик. И так лохануться», — заключили читатели.

Олаф Шольц ранее заявил, что Германия не станет поставлять летальное оружие Киеву. При этом ФРГ не исключает возможности введения санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, передает телеканал «360».