Минздрав России сообщил о стабильном состоянии заболевшего COVID-19 Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, ранее заразившийся коронавирусом, находится в стабильном состоянии. Об этом журналистам сообщили в Минздраве России.

По данным ведомства, Жириновского госпитализировали 2 февраля. У главы ЛДПР выявили COVID-19. На данный момент его состояние оценивается как стабильное.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — заявили в министерстве здравоохранения.

Накануне в пресс-службе ЛДПР рассказали, что Жириновский чувствует себя нормально и продолжает работать с документами из больницы. Политик проходит лечение в плановом режиме в центральной клинической больнице Москвы, у него подтвердилось заражение штаммом коронавируса «Омикрон».