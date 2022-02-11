«Причина — другая семья». Александр Шоуа рассказал, почему от него сбежала новая солистка группы «Непара»

Популярную группу «Непара» преследует череда неудач. После ухода из коллектива Виктории Талышинской руководителя группы ждал новый удар — состав неожиданно решила покинуть одна из новых солисток.

Группа «Непара» выступала в новом составе чуть больше года. На замену Талышинской Шоуа взял двух солисток, одна из которых, Марианна Арутюнян, вдруг решила кардинально сменить не только работу, но и страну проживания.

«Она позвонила и попросила о личной встрече. Зашел в кафе и увидел грустную Марианну, она честно призналась, что получила приглашение по работе от крупной юридической компании в Швейцарии и не в силах отказаться, это была ее мечта, она ведь училась на юриста. Надо сказать, что это было «немножко» неожиданно», — с грустью констатирует певец.

Шоуа был буквально раздавлен решением Арутюнян — он оказался абсолютно не готов к очередному уходу партнерши. К тому же, съемки и выступления группы были запланированы надолго вперед. Солист признался, что был не в состоянии дать согласие на уход Марианны. Впрочем, после того, как эмоции уступили место разуму, он отпустил певицу.

Как скажется отсутствие одной из солисток на дальнейшей концертной деятельности музыкального коллектива, пока неизвестно. Шоуа допустил, что некоторое время оставшейся вокалистке Дарье Храмовой придется одной исполнять все женские партии. А в будущем он устроит кастинг на вакантную должность. При этом певец категорично заявил, что не планирует брать в группу медийных личностей, предложения от которых поступают с завидным постоянством.