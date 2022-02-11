WADA намерено подать апелляцию в CAS об отмене временного отстранения россиянки Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готовится подать апелляцию в CAS об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

Поводом для подачи официального заявление является неправильная трактовка Всемирного антидопингового кодекса. Об этом сообщила пресс-служба WADA. Ранее международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что допинг-тест 15-летней спортсменки дал сомнительный результат.

Камила Валиева в составе российской сборной по фигурному катанию завоевала золотую медаль. Торжественная церемония награждения спортсменов была перенесена.