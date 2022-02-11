Песков отреагировал на информацию об уходе Евстифеева с поста главы Марий Эл

Кремль не располагает данными об увольнении руководителя Марий Эл Александра Евстифеева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Недавно в СМИ появилась информация, что глава субъекта якобы хочет покинуть свой пост. При этом в некоторых изданиях вероятность ухода чиновника оценивали как «приближаемую к 100%». Пресс-секретарь президента не стал обсуждать сведения о Евстифееве.

«Я не располагаю такой информацией и не хотел бы никак комментировать. Вы знаете, что эксперты очень часто обсуждают то, что мало имеет отношения к реальности, но и иногда они обсуждают и реальные проблемы», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина счел абсурдными слухи о «требовании» сменить главу КПРФ, руководителем которой является Геннадий Зюганов. У Кремля нет подобных полномочий, заметил он.