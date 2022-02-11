От Ростова до Воронежа: в Сети постят мемы и карты для Лиз Трасс после ее позора на встрече с Лавровым

Пользователи Сети вдохновились конфузом на встрече глав МИД Британии и России в Москве. Представительница Лондона Лиз Трасс на встрече усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем, что стало поводом для множества мемов.

Также пользователи решили публиковать карты для Трасс, чтобы она больше не совершала таких ошибок. Комментаторы в интернете припомнили ей и заявление о том, что на Украине якобы пережили вторжения «от монголов до татар». В Сети встречу назвали позором, поведение Трасс высмеивается в многочисленных шутках.

Ранее Лавров уже высказывался о переговорах со своей коллегой, он счет их беседу «разговором немого с глухим».

Как сообщает телеканал «360», в британском МИД пришлось придумывать объяснения таким заявлениям своего министра. Выяснилось, что глава британского МИД попросту неправильно поняла Лаврова во время их беседы про Украину и подумала не о тех областях.