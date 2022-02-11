Политолог Рогулев назвал «психозом» призыв Байдена к бегству американцев из Украины

Соединенные Штаты не желают признавать ошибочность своей теории о возможном «российском вторжении» на Украину, поэтому продолжают нагнетать обстановку собственными силами. Так директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев прокомментировал обращение главы Белого дома Джозефа Байдена к американцам с просьбой поскорее уехать из Украины.

Громкое заявление президент США сделал во время интервью телеканалу NBC. По его словам, российская армия — одна из крупнейших в мире, поэтому в случае начала полномасштабной войны, дабы не стать участником конфликта, Вашингтон не станет отправлять на Украину даже самолеты для эвакуации своих граждан.

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С ноября Соединенные Штаты придерживаются тезисов о якобы готовящемся нападении армии РФ на Украину, при этом ни одного доказательства Вашингтон не предъявляет. Раз никаких фактических подтверждений «российской агрессии» у Белого дома нет, остается лишь искусственно создавать поводы для тревоги, констатировал собеседник «Политики сегодня».

«Байден же не один в этом участвует. Кто-то ему подсовывает там текст, я не думаю, что он сам размышляет на эту тему. Если американские новости послушать, там сплошь только об этом и говорят. Сами сочинили, сами себя убедили, сами принимают на основании этого политические решения. Я бы назвал это элементом психоза», – рассуждает Рогулев.

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