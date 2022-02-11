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Филолог Сантос назвала нереалистичные ожидания помехой для изучения новых языков

Общество
Филолог Сантос назвала нереалистичные ожидания помехой для изучения новых языков

Нереалистичные цели, которые ставит себе ученик, могут стать помехой для освоения новых языков. Об этом предупредила филолог Мария Мендес Сантос из Университета Аликанте в Испании.

Эксперт подчеркнула, что для изучения языка мало просто записаться на курсы. Для этого потребуется много времени и усилий. При этом, по словам филолога, не всегда для овладения хорошим уровнем языка необходим переезд в другую страну. Однако длительное нахождение в языковой среде поможет свободно заговорить.

«Если вы хотите овладеть языком, вам придется потратить гораздо больше времени, чем на один курс», — цитирует эксперта издание Insider.

Психолог Анастасия Волошина рассказала о пользе, которую можно извлечь из досуга в Сети. В интернете существует множество ресурсов, которые помогут в изучении иностранных языков, передает телеканал «360».

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