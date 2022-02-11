Последний пост в Instagram Брик был посвящен Петербургу

Последний пост в своем Instagram актриса Евгения Брик сделала 17 декабря 2021 года, он был посвящен Санкт-Петербургу. В нем она признавалась в любви городу на Неве.

Pr Scr instagram.com / @evgeniabrik

На фото Брик стоит на фоне замерзшей Невы.

«Петербургские сумерки снежные. Взгляд на улице, розы в дому… Мысли — точно у девушки нежные, А о чем — и сама не пойму.»А.Блок Как обожаю я этот чудесный город…Мечтала бы сейчас оказаться там ,прямо телепортироваться ,так сказать, в эти -12 градусов ,на это же самое место и желательно с таким же стаканчиком вкуснейшего кофе», — написала артистка.

Звезда фильмов «Стиляги», «Оттепель», «Одесса», «Географ глобус пропил», супруга режиссера и продюсера Валерия Тодоровского скончалась 10 февраля на 41-м году жизни. В последнее время Брик боролась с онкологией. Но об этом знали только самые близкие.