Постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд перепутала Донбасс с Крымом в ходе беседы с BBC.

По словам Томас-Гринфилд, российская сторона не соблюдает один пункт минских договоренностей.

«Частью (Минских. — Прим. ред.) соглашений было то, что они (Россия. — прим. ред.) уйдут из Крыма, но они этого не сделали», — подчеркнула постпред США при ООН.

В пресс-службе американского диппредставительства пояснили, что Томас-Гринфилд имеет в виду Восточную Украину, когда говорит о Крыме.

Известно, что глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отказалась признать Ростовскую и Воронежскую области российскими. Однако позже министр объяснила, что допустила ошибку.

Ранее телеканал «360» писал, что председатель КНР Си Цзиньпин должен был повлиять на российского лидера Владимира Путина в вопросе деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.