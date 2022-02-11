Глава Калужской области поймал мигранта с поддельными документами о знании русского языка

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поймал мигранта с поддельными документами, которые подтверждали знание русского языка.

Утром пятницы, 11 февраля, глава Калужской области без предупреждения посетил многофункциональный миграционный центр. Там ему попался иностранец, который не владел русским языком, однако имел документы, подтверждающие знания.

«Первый попавшийся "гость с юга". Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках», — сообщил Шапша на своем канале в Telegram.

Мигрант признался, что приобрел сертификат за 5 тыс. рублей. Губернатор инициировал проверку документов у иностранцев, которые не знают русского языка.