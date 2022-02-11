Кремль считает недоразумением историю с допинг-тестом Камилы Валиевой

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал инцидент, связанный с сомнительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой.

Дмитрий Песков считает недоразумением историю с допинг-тестом 15-летней Камилы Валиевой. Ранее россиянка в рамках командных соревнований на Олимпийских играх в Пекине завоевала золотую медаль.

«Сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении. У наших спортивных чиновников есть вопросы о сроках тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников. Но мы никак не комментируем ситуацию, мы ждем завершения разбирательства», — отметил Песков.