В Кремле отреагировали на географические ошибки западных политиков

Кремль надеется, что речь идет об оговорках, когда западные политики допускают ошибки в российской и украинской географии. Соответствующим мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, оплошности и неточности западных политиков ведут к концептуальному непониманию обстановки со стороны оппонентов РФ.

«Но то, что действительно везущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельно четкого текста Минского комплекса мер — это очевидно», — подчеркнул Песков.

Ранее телеканал «360» писал, что глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отказалась признать Ростовскую и Воронежскую области российскими. Однако позже министр объяснила, что допустила ошибку.