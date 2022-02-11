В ФСБ не стали принимать ходатайство о прекращении уголовного дела против Сафронова

Следователь ФСБ не принял ходатайство защитников журналиста Ивана Сафронова, который проходит по делу о государственной измене.

Об этом рассказал один из адвокатов Сафронова Иван Павлов (физическое лицо, выполняющее функции иноагента).

«Следователь Чабан отказался принимать ходатайство адвокатов Сафронова о прекращении уголовного дела <...>. Защитникам не позволили даже пронести ходатайства в здание Следственного управления ФСБ, поскольку им запрещено проносить туда любые бумаги в принципе», — говорится в сообщении Павлова, опубликованном в Telegram.

Юристы аргументировали подачу ходатайства тем, что в материалах дела не было сказано, какие конкретно данные Сафронов передавал иностранным агентам, а также когда, как и для кого он их собирал.

Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. Бывший журналист изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» стал фигурантом уголовного дела о госизмене.