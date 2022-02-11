Песков заявил, что Макрон не стал сдавать тест на коронавирус перед встречей с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон действительно отказался проходить тестирование на наличие коронавируса в РФ перед личными переговорами с коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Недавно стало известно, что переговоры между сторонами проходили на расстоянии. Путин и Макрон общались друг с другом, сидя на разных концах вытянутого стола.

Песков объяснил, что президенты действительно соблюдали дистанцию. Эммануэль Макрон отказался сдавать российский тест на COVID-19 перед встречей, что послужило причиной такой рассадки, добавил представитель Кремля.

Ранее журналисты Reuters сообщили о боязни президента Франции за свое ДНК, передает телеканал «360». По информации зарубежного издания, лидер не стал сдавать тест, чтобы его биологические материалы не попали к российским врачам.