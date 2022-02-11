Конкурс на замещение должности главы Симферополя отложили из-за нехватки кандидатов

Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил о переносе конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя. Он не состоялся, так как не нашлось достаточного количества претендентов на этот пост,

Конкурс должен был состояться 11 февраля. Такое решение приняла соответствующая комиссия в январе. Однако Юрий Гоцанюк сообщил в Facebook, что процедуру признали несостоявшейся.

«В связи с отсутствием необходимого количества кандидатов конкурс на замещение должности главы администрации города Симферополя республики Крым признан несостоявшимся», — написал глава правительства.

Ранее экс-руководитель администрации Симферополя Валентин Демидов покинул свой пост, передает телеканал «360». Отмечается, что отставка чиновника была добровольной.