Песков дал одобряющее напутствие фигуристке Валиевой после скандала с допингом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратился к 15-летней российской фигуристке Камиле Валиевой после скандала с «сомнительными допинг-пробами».

«И абсолютно безгранично и полностью мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву. И призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле: не прячь своего лица! Ты россиянка! Гордо ходи везде и главное выступай и побеждай!», - сказал Песков во время ежедневного брифинга с журналистами.

В Кремле считают недоразумением ситуацию с результатами декабрьских допинг-проб юной спортсменки. Песков призвал дождаться публикации решения МОК.

Ранее РУСАДА автоматически отстранило россиянку от тренировок и выступления на Играх в Пекине. Но 9 февраля все же пересмотрело решение и сняло отстранение. В ближайшее время должно быть опубликовано мотивированное решение. Но МОК намерен обратиться в суд - дело должны рассмотреть до 15 февраля, то есть до старта соревнований у одиночниц. Пока Валиева имеет право тренироваться и выступать.

Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков заявил журналистам, что у него вызывают серьезные вопросы сроки, за которые проба, взятая 25 декабря в Петербурге, добиралась до Стокгольма — практически месяц. Он допустил, что «кто-то придерживал эту пробу» до момента окончания командных соревнований фигуристов.