Секретные похороны Сталина. Что произошло с телом советского вождя после смерти

XXII съезд коммунистической партии Советского союза поставил точку на эпохе сталинизма. Помимо развенчания культа личности Иосифа Сталина было принято постановление о выносе из мавзолея тела отца народов, с чьим именем были связаны успехи и трагедии СССР. В отличии от первых, вторые похороны проводились в атмосфере строгой секретности.

Сталин умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции — «Ближняя дача» в Кунцево. На следующий день в Колонном зале Дома Союзов было организованно прощание с вождем. В гробу на обрамленном красными знаменами и цветами пьедестале лежало забальзамированное тело правителя, одетое в обычный мундир. Целых три дня к нему нескончаемым потоком шли советские граждане и представители дружественных СССР стран.

На четвертый день траурная процессия двинулась к Мавзолею в сопровождении почетного воинского эскорта. Событие было настолько волнительным, что рядом с Трубной площадью произошла давка, количество жертв которой неизвестно до сих пор. Гроб был внесен в усыпальницу, которая уже имела новую табличку «Мавзолей В.И. Ленина и И.В. Сталина». Тела обоих советских лидеров были помещены в специальные прозрачные саркофаги и доступны для всеобщего обозрения.

ТАСС / Егоров Василий, Соболев Валентин

Однако прошедший XXII съезд КПСС изменил отношение к бывшему правителю СССР. Обвиненный в создании культа личности, совершении преступлений и в отходе от ленинских заветов «великий вождь и учитель» перестал быть для советских граждан непререкаемым авторитетом.

Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Иван Спиридонов предложил на заседании собрания рассмотреть инициативу, высказанную рабочими Невского и Кировского машиностроительных заводов. Они предложили вынести тело государственного преступника из Мавзолея, чтобы не порочить имя покоившегося рядом с ним Ленина. Предложение было единогласно принято делегатами съезда.

Безусловно, все это действие было срежиссировано генсеком Никитой Хрущевым. Это подтверждают мемуары Николая Захарова, который в то время возглавлял девятое Управление КГБ, которое занималось охраной руководителей партии и правительства. Он не раз вспоминал слова Хрущева, который говорил о перезахоронении Сталина как о свершившемся задолго до голосования.

«Прошу иметь в виду, что сегодня, вероятно, состоится решение съезда партии о перезахоронении Сталина», — сказал он.

Организаторам перезахоронения сыграло на руку близившееся 7 ноября, день празднования Октябрьской революции. Под предлогом подготовки традиционного парада перекрыли Красную площадь, чтобы исключить проникновение нежелательных лиц. Кроме того, для дополнительной конспирации было поручено прикрыть фанерными листами обе стороны Мавзолея.

wikipedia.org / Soviet Calendar 1947 / Public Domain

Тело Сталина было вынесено из усыпальницы сначала в лабораторию, а после в гробу к месту захоронения у Кремлевской стены. С одежды генералиссимуса были сняты Золотая Звезда Героя Социалистического Труда, бриллиантовые погоны и срезаны платиновые пуговицы, а художник Глеб Савинов обновил надпись на Мавзолее.

Утром на Красной площади очевидцы с удивлением заметили, что на Мавзолее только одна фамилия, а у Кремлевской стены появилось надгробие с именем Сталина. Произошедшее событие, благодаря действиям лояльных Хрущеву членов правительства, в итоге не вызвало особого волнения в обществе.