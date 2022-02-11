Режиссер фильма «Географ глобус пропил» не нашел слов после новости о смерти Брик

Режиссер фильма «Географ глобус пропил» Александр Велединский был ошарашен новостью о смерти актрисы Евгении Брик, которая сыграла в этой ленте учительницу немецкого языка.

О кончине 40-летней артистки стало известно 11 февраля.

«Я даже не могу говорить сейчас. Я в полном шоке, только что узнал сам. Я просто не могу говорить. Извините», — сказал Велединский News.ru.

Актриса Юлия Ауг сообщила, что в последнее время Брик боролась с онкологией, но об этом знали только самые близкие. Полгода назад в Instagram супруга режиссера и продюсера Валерия Тодоровского опубликовала свой снимок с очень короткой стрижкой. Возможно, это были последствия после химиотерапии.

Prt Scr instagram.com / @evgeniabrik

Евгения Брик сыграла в фильмах «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил», «Адаптация», «Одесса».