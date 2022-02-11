Журналист Норкин вспомнил анекдот о враче и его безработном друге-еврее

Телеведущий Андрей Норкин поделился с гостями и зрителями программы «Место встречи» новой остротой. На этот раз популярный журналист посвятил шутку двум приятелям-евреям: доктору и безработному.

Норкин часто радует публику анекдотами, связанными с темой обсуждения в студии. В новом выпуске искрометная шутка Норкина про врача-еврея и синагогу заставила зал биться в истерике от смеха. Героями байки стали доктор Додик Зильберман и его менее талантливый друг Яша Рабинович.

«В один момент они решили эмигрировать в Израиль. Встретились с представителями общины в своем новом городе. Зильбермана спросили: — Вы где работаете? — Я врач. — Сразу устроить врачом в больницу не сможем, начни с санитара. Представителем общины стало интересно, что может Рабинович. — А вы кем работали? — Я певец. — Певец! У нас в синагоге место кантора освободилось. Никак не можем найти замену. Все, завтра выходите!» — начал рассказывать шутку ведущий.

Рабинович не обладал должными навыками, а певцом себя назвал, потому что это было первым, что пришло ему в голову. врач пообещал помочь приятелю, и они решили, что разыграют в синагоге сцену с потерей сознания. «Певец» должен был издать звук и притвориться, что лишился чувств.

Приятели приступили к выполнению плана. Безработный упал, а доктор подбежал оказывать «помощь». После этого Зильберман сделал громкое заявление.

«Евреи, слушайте меня! Жить он будет, а вот петь — никогда!» — окончил анекдот журналист.

Ранее Норкин рассказал шутку о юбилярше Валечке. Он посвятил остроту круглой дате со дня основания Евросоюза.