Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Звезда «Стиляг» Стефанцов никогда не забудет смех ушедшей из жизни актрисы Евгении Брик

Общество
Звезда «Стиляг» Стефанцов никогда не забудет смех ушедшей из жизни актрисы Евгении Брик

Актриса театра и кино Евгения Брик скоропостижно скончалась 10 февраля на 41-м году жизни. Смерть звезды стала настоящим ударом для многих ее поклонников и коллег. Как рассказал актер Александр Стефанцов, из его головы не выходит смех Брик.

Дружба Стефанцова и Брик зародилась еще в годы их студенческой жизни и продолжилась уже после окончания вуза. Пересеклись пути актеров и на съемочной площадке фильма «Стиляги», в котором им довелось сыграть Нолика и Катю.

«Женя была прекрасным человеком, очень добрым и отзывчивым. Она была хорошим другом и прекрасным профессионалом, с ней было легко работать и приятно. Я все время вспоминаю ее смех. Она очень любила шутить», — рассказал актер в комментарии телеканалу «360».

Официально причина смерти Евгении Брик пока не объявлялась. По неподтвержденным данным, звезда последние годы своей жизни провела в борьбе с онкологическим заболеванием.

#актриса #брик #Стефанцов