Звезда «Стиляг» Стефанцов никогда не забудет смех ушедшей из жизни актрисы Евгении Брик

Актриса театра и кино Евгения Брик скоропостижно скончалась 10 февраля на 41-м году жизни. Смерть звезды стала настоящим ударом для многих ее поклонников и коллег. Как рассказал актер Александр Стефанцов, из его головы не выходит смех Брик.

Дружба Стефанцова и Брик зародилась еще в годы их студенческой жизни и продолжилась уже после окончания вуза. Пересеклись пути актеров и на съемочной площадке фильма «Стиляги», в котором им довелось сыграть Нолика и Катю.

«Женя была прекрасным человеком, очень добрым и отзывчивым. Она была хорошим другом и прекрасным профессионалом, с ней было легко работать и приятно. Я все время вспоминаю ее смех. Она очень любила шутить», — рассказал актер в комментарии телеканалу «360».

Официально причина смерти Евгении Брик пока не объявлялась. По неподтвержденным данным, звезда последние годы своей жизни провела в борьбе с онкологическим заболеванием.