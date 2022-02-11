CNN: «Несчастная Америка Байдена» больше не чувствует себя в безопасности

Журналисты CNN, обычно симпатизирующие Демократической партии США и ее представителям, назвали нынешнее состояние страны «несчастной Америкой Байдена». Во внушительном аналитическом материале приводится неутешительная для нынешнего президента Соединенных Штатов статистика: 60% американцев не могут назвать ни одной вещи, с которой Джозеф Байден справился бы «на отлично».

«Он не Дональд Трамп [бывший президент США]. Вот в этом-то все и дело», — заявил один из респондентов, опрошенных журналистами.

При этом 37% жителей США твердо убеждены в том, что Джо Байден занял главное кресло Белого дома незаконно, сфальсифицировав результаты президентских выборов 2020 года. Аналитик CNN Стивен Коллинз пишет, что нация «измучена продолжающейся пандемией», она «борется с ростом цен на продовольствие и газ, доведенная до отчаяния закрытием школ и раздираемая политическим расколом».

«Растущий уровень насильственных преступлений заставляет страну, наводненную оружием, все менее и менее чувствовать себя в безопасности», — сетует эксперт.

Global Look Press / Wang Ying / Xinhua

Из-за насущных проблем — грядущие выборы в Палату представителей США, намеченные на ноябрь этого года, могут стать «легкой мишенью» для сторонников бывшего президента Дональда Трампа. На фоне неудач Байдена и Демпартии республиканцы легко смогут отстоять большинство кресел в сенате, а Трамп получит прекрасный «трамплин» перед предвыборной гонкой 2024 года.

«"Мы должны продолжать в том же духе. Я думаю, что наши лучшие дни впереди", – сказал Байден в прошлом месяце. <…> Но попытка президента улучшить национальное настроение и его собственные политические перспективы выглядят неубедительно», — делает вывод Стивен Коллинз.

Впрочем, в заключение статьи аналитик говорит о том, что все вышеописанные факторы являются лишь «стечением кризисов», которое якобы случайно выпало на президентский срок именно Джо Байдена.