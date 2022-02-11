Петербург вышел на первое место в стране по суточному приросту больных COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал актуальную информацию по распространению заболевания в Петербурге.

Согласно официальным данным, город на Неве стал лидером антирейтинга по суточному приросту заболевших COVID-19. Так, медики обнаружили 22 070 случаев, что на несколько тысяч больше, чем в Москве.

Также более 900 больных госпитализировали с последствиями заболевания. При этом в Петербурге скончались 66 пациентов с коронавирусом, передает оперштаб. Такая статистика говорит о напряженной эпидемиологической ситуации в городе.

Несмотря на такую обстановку и ежедневный прирост больных, власти Северной столицы во главе с губернатором Александром Бегловым решили отменить удаленку для старшеклассников в школах. Кроме того, с 14 февраля ученики снова смогут посещать общественные заведения. При этом много заболевших выявляется именно среди детей.