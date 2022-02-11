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Врач Романенко заявил об опасности жаропонижающих средств при «Омикроне»

Общество
Врач Романенко заявил об опасности жаропонижающих средств при «Омикроне»

Некоторые лекарственные препараты, которые часто используют во время инфицирования вирусами, могут нанести вред при заражении омикрон-штаммом коронавируса.

Пациентам с коронавирусной инфекцией следует отказаться от жаропонижающих средств. Также вред могут нанести иммуномодуляторы. Об этом сообщила кандидат медицинских наук Татьяна Романенко. По ее словам, у препаратов нет доказанной эффективности. Особенно они могут быть опасны для людей в пожилом возрасте.

«Применение комбинированных лекарственных препаратов может привести к развитию аллергии, полипрагмазии, когда лекарства между собой начинают взаимодействовать: или ослабляют или усиливают действие друг друга», — добавила Романенко в беседе с «Москвой 24».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заражений «Омикроном» в столице был пройден. По его словам, число новых выявленных случаев COVID-19 в городе уменьшилось на 6%, передает телеканал «360».

#лекарства #вред #коронавирус