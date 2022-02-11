Врач Романенко заявил об опасности жаропонижающих средств при «Омикроне»

Некоторые лекарственные препараты, которые часто используют во время инфицирования вирусами, могут нанести вред при заражении омикрон-штаммом коронавируса.

Пациентам с коронавирусной инфекцией следует отказаться от жаропонижающих средств. Также вред могут нанести иммуномодуляторы. Об этом сообщила кандидат медицинских наук Татьяна Романенко. По ее словам, у препаратов нет доказанной эффективности. Особенно они могут быть опасны для людей в пожилом возрасте.

«Применение комбинированных лекарственных препаратов может привести к развитию аллергии, полипрагмазии, когда лекарства между собой начинают взаимодействовать: или ослабляют или усиливают действие друг друга», — добавила Романенко в беседе с «Москвой 24».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заражений «Омикроном» в столице был пройден. По его словам, число новых выявленных случаев COVID-19 в городе уменьшилось на 6%, передает телеканал «360».