Этери Тутберидзе отказалась от беседы со СМИ после новостей о допинг-пробе Валиевой

Наставница фигуристки Камилы Валиевой, тренер Этери Тутберидзе предпочла проигнорировать вопросы СМИ на фоне положительного результата допинг-теста своей подопечной.

Декабрьская проба на допинг Валиевой показала наличие в крови 15-летней девушки запрещенного препарата в микро-дозе. В связи с этим фигуристка была временно отстранена, однако позже от ее лица была подана апелляция, в результате спортсменке разрешили вернуться на лед.

Несмотря на то, что данный тест никак не влияет на результат выступления российских фигуристов на Олимпийских игра в Пекине, МОК и ISU собираются оспорить решение снять временное отстранение Камилы Валиевой от тренировок и состязаний. Делом займется выездная панель CAS.