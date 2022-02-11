USADA планирует привлечь россиян к ответственности в деле о допинг-пробе Валиевой

Глава USADA Трэвис Тайгарт сделал заявление на фоне скандала с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.

Тайгарт сообщил, что в связи с инцидентом россияне могут быть привлечены к ответственности в соответствии с «актом Родченкова», наказание получат все, кто как-либо причастен к употреблению Валиевой запрещенного препарата, сообщает Reuters.

Ранее появилось подтверждение о том, что декабрьская проба 15-летней спортсменки зафиксировала в ее крови наличие триметазидина. В связи с этим, Камила Валиева была временно отстранена от участия в текущих Олимпийских Играх, однако после апелляции это решение было отменено. Известно, что МОК планирует оспорить разрешение фигуристки вернуться к тренировкам и состязаниям на зимних Играх.

«Акт Родченкова» подразумевает уголовное преследование нарушителей антидопинговых правил по всему миру с участием американцев.

Камила Валиева вместе с другими спортсменами российской сборной по итогам командного турнира завоевала на Олимпиаде золото. Следующее выступление молодой фигуристки назначено на 15 февраля. Дело о ее допинг-пробе должно быть рассмотрено до начала личных турниров.