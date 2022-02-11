Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал появиться на публике в костюме супергероя

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал примерить костюм героя известного мультсериала. Об этом сообщило РИА Новости.

«Говорят, что фабрика по производству костюмов для маскарада шьет тысячи экземпляров костюма СуперБиготе. В какой-то момент я появлюсь в одной из программ так. Готовьтесь!» — заявил Мадуро.

Уточним, что в Венесуэле транслируется мультсериал с главным героем по имени «Супер-усач», который очень похож на венесуэльского лидера. Он борется с империализмом, пандемией, санкциями, а также с суперзлодеями, один из которых живет в Белом доме и внешне напоминает экс-президента США Дональда Трампа.

Кроме того, в мультике присутствуют персонажи, которые напоминающие супругу Мадуро и ближайшее окружение президента Венесуэлы. Сам президент с самого начала с юмором отнесся к сериалу и своему сходству с главным героем, а теперь и вовсе иногда сам называет себя «Супер-усачом».

Ранее президент Венесуэлы заявил о планах США вмешаться в региональные выборы. По его словам, Госдепу США должно быть стыдно, что оно вмешивается во внутренние дела независимой страны.