«Нарисуйте глаза»: экс-охранник Ельцин Центра объяснил порчу картины ученицы Малевича

Охранник пририсовал глаза картине ученицы известного художника Казимира Малевича Анны Лепорской в Екатеринбурге по просьбе подростков.

«Старался мимо пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16—17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете». Я их спросил: «Это ваши работы?» Они: «Да». Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!» — заявил сотрудник ЧОП.

Мужчина — ветеран Чечни и Афганистана. Инцидент произошел в первый день его работы на этом месте. Из-за произошедшего сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по факту вандализма.

Картина Анны Лепорской входит в коллекцию Третьяковской галереи. Обстоятельства и причины произошедшего в настоящий момент уточняются. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, мужчина пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне ученицы Малевича, которое ранее представили на выставке в Ельцин Центре.