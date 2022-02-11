Калужская область вышла из программы по добровольному переселению россиян из-за рубежа

Решение о выходе региона из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом приняли власти Калужской области.

Данная мера поможет сократить поток мигрантов в регион. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем канале в Telegram.

«Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», — заявил глава региона.

По его словам эта мера не даст возможность получать гражданство в упрощенном порядке. По его мнению, таким образом удастся снизить число прибывающих уроженцев из Средней Азии.