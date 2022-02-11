Через тернии к импортозамещению. Как Россия спасла экономику от санкций Евросоюза и США

Решение российских властей о введении политики импортозамещения в 2015 году спасло страну от санкций со стороны Европейского союза (ЕС) и США. К такому выводу в статье для китайской газеты «Хуаньцю шибао» пришел директор отдела российских экономических исследований при Академии общественных наук Китая Сюй Полин.

По словам эксперта, попытки наладить производство собственных товаров в РФ начали предпринимать еще в 90-х годах — сразу после распада СССР. Но тогда импортозамещение носило стихийный характер, а поставки из-за границы не ограничивались квотами и пошлинами. Это привело к тому, что к 2008 году внутренний рынок заполонили импортные товары.

К этому времени отношения между Россией и НАТО дали серьезную трещину. В руководстве Североатлантического альянса впервые начали обсуждать возможную «дружбу» с Грузией и Украиной. При этом Киев тогда поставлял российским оборонным предприятиям комплектующие для строительства морских судов, самолетов и космических кораблей.

«В 2009 году Россия впервые выдвинула план политики импортозамещения, требующий от оборонной промышленности и производителей продуктов питания обеспечения самозащиты. После этого, хотя импортозамещение на уровне стратегического планирования по-прежнему реализовывалось, темпы его продвижения были довольно медленными», – считает Полин.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым /

Второй, но уже более мощный толчок Россия получила в 2013 году, когда кризис на Украине начал набирать обороты, а протестные акции приняли антироссийский характер.

Последующие события развивались стремительно: смена власти, возвращение Крыма в состав РФ, введение жестких санкций против России со стороны США и Евросоюза, ответные меры Москвы в виде запрета на ввоз сельхозпродукции с Запада и, наконец, принятие «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» в декабре 2015-го.

«В целом почти полная автономность и безопасность военно-промышленного комплекса была достигнута после 2018 года, а уровень самообеспеченности зерном и продуктами питания превысил 98%», – подчеркнул автор статьи.

С тех пор в России запустили уже 13 национальных проектов, в рамках которых предприятия обязаны использовать в производстве не менее трети товаров, оборудования или сырья отечественного производства. В оборонной промышленности их доля еще выше. Сейчас российские бизнесмены не страдают от импортных ограничений, заключил китайский экономист.