В ЛДПР рассказали, как распространяется ложная информация о Жириновском

Злоумышленники распространяют от лица партии ЛДПР ложную информацию о состоянии здоровья политика Владимира Жириновского.

Об этом сообщили в центральном аппарате партии в беседе с «Народными новостями». Отмечается, что распространением слухов занимаются люди, которые никакого отношения к ЛДПР не имеют. По всей видимости, их целью является создание «сенсации» и тиражирование ее в социальных сетях и по средствам телефонных звонков.

В партии уточнили, сейчас Жириновский идет на поправку, а угрозы его жизни нет. Так сообщил Сергей Каргинов, первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР.

В руководстве уточнили, что уже обратились в МВД и ФСБ с требованием расследовать эти факты распространения ложной информации. Ранее партии пришлось опровергать ложное заявление, что якобы политик прекратил узнавать своих родных, пишет телеканал «360».