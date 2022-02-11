Совет Госдумы рассмотрит обращение по признанию ДНР и ЛНР 14 февраля

Думские фракции завершили обсуждения по проекту обращения к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Парламентарий описал позиции партий по этому вопросу. По его словам, «Единая Россия» выступает за начало поставок в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи людям. КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» поддержали проект постановления. Он добавил, что ЛДПР выступила более радикально, но не уточнил, в чем заключалось их предложение. Представители партии «Новые люди» заявили, что пока не сформировали свою позицию.

Председатель Госдумы добавил, что на 14 февраля назначено рассмотрение данного проекта Советом Думы. По итогам дискуссии документ либо сразу вынесут на пленарное заседание, либо сначала отправят в МИД РФ для консультации.

Кроме того, Володин подчеркнул, что в данном проекте «речь идет о защите жизней наших граждан и соотечественников», а Киев не исполняет взятые на себя в Минских соглашениях обязательства.

Ранее президент России Владимир Путин назвал события, происходящие на территории Донбасса, очень напоминающими геноцид. По мнению российского лидера, первым шагом на пути к нему стала русофобия.