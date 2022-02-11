«Индекс демократии». Украина обогнала Россию в рейтинге британских ученых

В ежегодном демократическом рейтинге, представленном британским аналитическим центром Economist Intelligence Unit, Россия оказалась на «почетном» 124 месте среди 167 стран. По мнению авторов исследования с весьма ангажированным названием «Индекс демократии 2021: вызов Китаю», РФ находится в числе прочих «авторитарных режимов» — между Анголой, Эфиопией и Нигером.

Примечательно, что положение России в рейтинге якобы ухудшилось по сравнению с 2020 годом. В исследовании сказано, что «режим президента Владимира Путина ужесточил репрессии против оппозиции, усилил давление на СМИ и независимые организации». Также упоминается арест Алексея Навального1 и закон об иностранных агентах.

Ниже России в рейтинге стоят Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Киргизия, известная уже регулярной революционной сменой власти, на пять строчек выше РФ — на 119 месте. Грузия занимает 91 строчку рейтинга, Армения — 89, Украина — 86, а Молдова находится на 69 месте.

Федеральное агентство новостей / Андрей Рост / Василий Иваненко

Среди республик бывшего СССР в числе «демократов» лидируют балтийские страны: Эстония на 27 месте, Латвия на 38, Литва занимает 40 строчку. В заключительной тройке аутсайдеров индекса КНДР, Мьянма и Афганистан, а на первых трех местах уже традиционно Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия. Латинская Америка, с которой нередко обостряются отношения у США, переживает «наиболее ярковыраженную рецессию демократии, чем иные регионы мира за последние 15 лет».

Авторы подчеркивают, что «Индекс демократии» основан на 60 показателях, сгруппированных по пяти категориям: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, работа правительства, участие граждан в политической жизни и политическая культура. Каждая страна группируется по четырем типам режимов на основе среднего балла: «полная демократия», «ущербная демократия», «гибридные режимы» и «авторитарные режимы».

Невские Новости / Юлия Медведева

Власть демократов

В то время как арест Навального и регулирование деятельности иностранных СМИ указывается британскими социологами в качестве весомой причины для падения РФ в демократическом рейтинге, авторитарные «кейсы» в странах Евросоюза исследователями попросту игнорируются.

За 2021 год в Литве, Латвии и Эстонии произошли резонансные аресты неудобных властям местных оппозиционных активистов, чью деятельность местные правоохранительные органы чаще всего связывают с Россией.

Около года назад по обвинению в «поддержании отношений против Эстонской Республики» был арестован русскоязычный правозащитник Сергей Середенко — ему грозит до шести лет тюрьмы. В ноябре двоих граждан Литвы Алексея Грейчюсе и Миндаугасе Туникайтисе приговорили к лишению свободы (4 года и 1,6 лет) за «шпионаж в пользу России». При этом суд признал, что информация, которая собиралась обвиняемыми в журналистских целях для публикаций в СМИ, не составляла государственную тайну. Но законодатель «приравнивает ее» к таковой.

В июле литовского оппозиционного журналиста и экс-председателя «Социалистического народного фронта» Альгирдаса Палецкиса приговорили к 6 годам лишения свободы за «шпионаж в пользу России». Причем фактов передачи данных иностранной разведке у следствия нет: в обвинительном заключении сказано, что он «шпионил по заданию неустановленного российского разведчика». В октябре в Латвии по обвинению в «шпионской журналистике» в пользу РФ арестовали депутата Сейма и члена оппозиционной партии «Согласие» Яниса Адамсонса.

Федеральное агентство новостей / Карен Макарян

Что же касается «демократичных» Украины и Грузии, то руководство двух стран все еще не разрешило конфликт из-за ареста грузинскими властями главы украинского комитета реформ Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии имеет поддержку оппозиции на родине и в Киеве, но уже приговорен к девяти годам заключения по двум уголовным делам из четырех.

О запрете вещания на Украине «пророссийских» оппозиционных телеканалов с подачи президента Владимира Зеленского и жестких ограничениях для СМИ, издаваемых на русском языке, в Economist Intelligence Unit также не упомянули. При этом даже в Европарламенте действия киевских властей решительно осудили.

Зато в исследовании отмечается, что в 2021 году демократия пережила «самый большой спад с 2010 года, когда глобальный финансовый кризис привел к серьезному регрессу». Тенденция связана с пандемией: эпидемиологические меры «продолжают ограничивать индивидуальные свободы». Тезис ученых, казалось бы, подтверждается жесткими полицейскими мерами, применяемыми против протестующих «антиваксеров» в западноевропейских странах — но и тут социологи противоречат сами себе.

«Западная Европа все равно остается регионом наиболее "полной демократии" <…>. Восточная Европа была единственным регионом, который не пострадал от падения общего балла, а уровень трех восточноевропейских стран был повышен до "ущербной демократии"», — сказано в источнике.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Также исследователи задаются вопросом, насколько «серьезную проблему» представляет политическая модель Китая в глобальном масштабе.

Подробнее о том, почему в Великобритании боятся Россию больше экстремизма и зачем Лондон акцентирует внимание на «российской угрозе» — в нашей статье.

1 Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму