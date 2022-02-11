Названа причина смерти жены Валерия Тодоровского

Актриса Евгения Брик в последние годы жизни боролась с раком, но об этом знали только самые близкие. Сегодня стало известно, что звезда «Стиляг», «Оттепели», «Географ глобус пропил» скончалась 10 февраля, на 41-м году жизни.

«О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком… Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие», — рассказала РИА Новости актриса Юлия Ауг.

Ауг призналась, что для нее известие о кончине супруги режиссера и продюсера Валерия Тодоровского стало настоящим шоком, «несправедливой потерей».